Центральный банк Сингапура проведет испытание оптовой торговли CBDC для расчетов

Сингапурский Центральный банк представил проектную программу создания действующей цифровой валюты центробанка (CBDC), основанной на сингапурском долларе, с оптовой реализацией CBDC, которую будут использовать местные банки для расчетов.
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