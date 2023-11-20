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Что нужно знать про эпидемию кори: отвечает врач

Что нужно знать про эпидемию кори: отвечает врач

Что нужно знать про эпидемию кори: отвечает врач Заболеваемость корью довольно высока: по данным Роспотребнадзора за период с января по сентябрь 2023 года выявлено в 288 раз больше случаев заболевания, чем за аналогичный период 2022 года.

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