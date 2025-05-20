Суд арестовал жителя Москвы за попытку вступить в ИГ*

НД

Наталья Дорожкина

Но зато такие ценнейшие специалисты, без которых наша экономика ну никак не обойдется. Прекрасно владеют ножами, удавками, ненавидят Россию и нас, коренных жителей, завозят все самые заразные болезни вплоть до проказы. Но это все ерунда, мелочи. Без них наша экономика загнется, а потому их надо завозить все больше и больше. В этом нас убеждают господа затуллины, васильевы и иже с ними.