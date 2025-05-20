Житель Москвы, недавно получивший гражданство России, был арестован по обвинению в попытке присоединиться к организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).
Суд арестовал жителя Москвы за попытку вступить в ИГ*
Комментарии
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НД
Наталья Дорожкина
Но зато такие ценнейшие специалисты, без которых наша экономика ну никак не обойдется. Прекрасно владеют ножами, удавками, ненавидят Россию и нас, коренных жителей, завозят все самые заразные болезни вплоть до проказы. Но это все ерунда, мелочи. Без них наша экономика загнется, а потому их надо завозить все больше и больше. В этом нас убеждают господа затуллины, васильевы и иже с ними.
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