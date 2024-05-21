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Несекретные материалы

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США провоцируют Россию, желая отправить американских военных на Украину

США провоцируют Россию, желая отправить американских военных на Украину

Такое желание, будь оно реализовано, закончится катастрофой. Однако весьма очевидный итог не останавливает глубинное государство в США, которое через своих представителей во власти продвигает прямой конфликт между двумя странами.

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