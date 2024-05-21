США провоцируют Россию, желая отправить американских военных на Украину

Такое желание, будь оно реализовано, закончится катастрофой. Однако весьма очевидный итог не останавливает глубинное государство в США, которое через своих представителей во власти продвигает прямой конфликт между двумя странами.
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