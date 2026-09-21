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За рулем

10 971 подписчик

Подсчитано, сколько времени понадобится на покупку авто при продаже старого

Подсчитано, сколько времени понадобится на покупку авто при продаже старого

От момента, когда россиянин решает сменить машину, до самой сделки проходит в среднем одиннадцать недель.

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