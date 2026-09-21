Подсчитано, сколько времени понадобится на покупку авто при продаже старого

От момента, когда россиянин решает сменить машину, до самой сделки проходит в среднем одиннадцать недель.
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