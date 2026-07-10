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Царьград

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Мигранты на Украине уже начали "сколачивать" собственные банды. "Банковая совершенно не мешает". В чём выгода Зеленского?

Мигранты на Украине уже начали "сколачивать" собственные банды. "Банковая совершенно не мешает". В чём выгода Зеленского?

На Украине всё чаще привлекают иностранных рабочих из-за нехватки кадров. Однако одновременно появляются заявления о том, что мигранты уже начали "сколачивать" в стране собственные банды, а "Банковая совершенно не мешает".

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