Эндокринолог Островская: не стоит начинать утро с чашки кофе

Завтрак обязательно должен быть богат белками и полезными жирами, посоветовала в беседе с RT Елена Островская — эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC).
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