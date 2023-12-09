Игрушки, привлекающие неудачу. Не украшайте ими ёлку

Праздничный сезон приносит с собой не только радость и тепло, но и традицию украшать елку. Однако, поскольку мы стремимся привнести волшебство зимы в наши дома, есть определенные украшения, которых лучше избегать.
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