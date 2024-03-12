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Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву

Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву

Конечно, феномен SHAMAN еще предстоит изучить критикам и историкам музыки. Его прорыв на большую сцену, продуманный образ, способность быть не только исполнителем, но и автором песен, и постановщиком своих шоу, и продюсером – все вызывает восхищение.

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