Россиянам пообещали доллар по 90 рублей к концу недели

В связи с важными событиями в сфере политики и экономики, ожидающимися в ближайшие дни, существует значительная вероятность того, что валютный курс к концу текущей недели окажется близок к 90 рублям за доллар, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.