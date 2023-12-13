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Россиянам пообещали доллар по 90 рублей к концу недели

Россиянам пообещали доллар по 90 рублей к концу недели

В связи с важными событиями в сфере политики и экономики, ожидающимися в ближайшие дни, существует значительная вероятность того, что валютный курс к концу текущей недели окажется близок к 90 рублям за доллар, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

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