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МИД РФ раскрыло, как освобождают россиян с судна в Индии

В связи с арестом танкера, на борту которого находятся граждане России, посольство в Нью-Дели направило в Министерство иностранных дел Индии шесть вербальных нот.

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