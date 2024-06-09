Захарова заявила о внутренней ущербности Соединенных Штатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявила, что использование Соединенными Штатами темы России для своих внутренних задач, говорит лишь об их внутренней ущербности.
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