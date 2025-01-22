Безумные 5:4 от «Барсы», «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала ЛЧ, 50-й полуфинал «Большого шлема» для Джоковича, Клаудиньо едет в Катар, злость Ротенберга после победы и другие новости

1. «Барселона» в ярчайшем матче 7-го тура Лиги чемпионов вырвала победу у «Бенфики» – 5:4! В игре было все: две ошибки Шченсного и одна Трубина, хет-трик Павлидиса, победный гол Рафиньи на 96-й и стычка после матча.
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