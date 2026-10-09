Неравный брак гувернантки: любовь была обречена с самого начала

Глава 1. Девушка без имени и состояния В тот год осень пришла в Торнфилд-холл раньше обычного. Ветер гнал по вересковым пустошам тёмные тучи, дождь неделями не прекращался, а старые деревья вокруг поместья скрипели так, словно жаловались на приближение неизбежной беды.
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