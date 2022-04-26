FINA проводит проверку по поводу участия Рылова в чемпионате России. Он отстранен на 9 месяцев от турниров под эгидой федерации

Международная федерация водных видов спорта (FINA) начала внутреннюю проверку по вопросу участия двукратного олимпийского чемпионата по плаванию Евгения Рылова в чемпионате России в Казани.

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