Американские власти не справляются с задачами на Украине, утверждает изданиеКатарская газета Al-Watan пишет, что США открывают против России новые фронты в Молдавии и на Южном Кавказе, поскольку «сталкиваются с неутешительной реальностью» при выполнении своих задач на Украине.