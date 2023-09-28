Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Кавказе

Американские власти не справляются с задачами на Украине, утверждает изданиеКатарская газета Al-Watan пишет, что США открывают против России новые фронты в Молдавии и на Южном Кавказе, поскольку «сталкиваются с неутешительной реальностью» при выполнении своих задач на Украине.
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