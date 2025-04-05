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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сайнс потеряет 3 позиции на старте Гран-при Японии за блокировку Хэмилтона

Стюарды выписали пилоту «Уильямса» Карлосу Сайнсу штраф в виде потери трех позиций на решетке Гран-при Японии.

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