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Брылин о 3:2 с «Шанхаем»: «Устроили проблемы в конце. Хорошо, что довели матч до победы. Нам не хватает стабильности»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о победе в матче против «Шанхая» со счетом 3:2.

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