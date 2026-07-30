Абрамова сообщила о гибели жителя Удмуртии из-за атаки БПЛА

В Удмуртии погиб мирный житель в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины. Временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова подтвердила эту информацию и уточнила, что жертва не представляла военную цель.
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