На полигонах ВВО в Приморском крае для мобилизованных военнослужащих организованы занятия по инженерной подготовке

В ходе полевых занятий с вновь призванными военнослужащими с использованием вооружения и средств инженерных войск проводятся тренировки по инженерной разведке местности, установке инженерных заграждений, а также по оборудованию позиций, обеспечивающих скрытность и маскировку действий своих войск.