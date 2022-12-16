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На полигонах ВВО в Приморском крае для мобилизованных военнослужащих организованы занятия по инженерной подготовке

На полигонах ВВО в Приморском крае для мобилизованных военнослужащих организованы занятия по инженерной подготовке

В ходе полевых занятий с вновь призванными военнослужащими с использованием вооружения и средств инженерных войск проводятся тренировки по инженерной разведке местности, установке инженерных заграждений, а также по оборудованию позиций, обеспечивающих скрытность и маскировку действий своих войск.

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