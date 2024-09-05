День газовика и нефтяника в России отмечается 6 сентября 2024 года Administrator Газовики и нефтяники Российской Федерации ежегодно на протяжении многих лет принимают искренние поздравления с профессиональным праздником в первое воскресенье сентября.
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