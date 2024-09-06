Костин оценил итоги Восточного экономического форума

По каким направлениям будет развиваться российский Дальний Восток? Почему Москва предлагает переговоры с Киевом на основе Стамбульских договорённостей? И какой сигнал послал американцам Владимир Путин шуткой о поддержке Камалы Харрис? Итоги Восточного экономического форума и заявления, сделанные президентом, Алексей Фролов обсудил в программе "События.