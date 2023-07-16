«Мои спасители!»: свежие фото Романа Костомарова с семьей появились в соцсетях

Новые трогательные фото с женой и детьми опубликовал в социальных сетях российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года и двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров.
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