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«Мои спасители!»: свежие фото Романа Костомарова с семьей появились в соцсетях

«Мои спасители!»: свежие фото Романа Костомарова с семьей появились в соцсетях

Новые трогательные фото с женой и детьми опубликовал в социальных сетях российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года и двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров.

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