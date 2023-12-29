Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Когда: "а нас за что" - не смешно", - жители Суоми не понимают почему русские к ним относятся негативно

"Когда: "а нас за что" - не смешно", - жители Суоми не понимают почему русские к ним относятся негативно

Politiki.net Не берусь судить действительно они искренни в своем неведении, или как говорят у нас: дурью маются - но.

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