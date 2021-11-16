Американский флот ретировался из Черного моря в полном соответствии со здравым смыслом и с Конвенцией Монтрё По сообщениям российских военных наблюдателей, сегодня утром (с 07.
В путинский прицел никто не захотел
Комментарии
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Юрий Пенеров
Alex Imen
Цель была пощекотать нервы и продемонстрировать солидарность с хохлами.
Там ещё и Румыния есть - а она претендует поглотить Молдавию, которая с Россией "в контрах" - хотя бы из-за Приднестровья
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7 час.
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