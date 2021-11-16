В путинский прицел никто не захотел

Alex Imen Цель была пощекотать нервы и продемонстрировать солидарность с хохлами.

Юрий Пенеров Alex Imen Цель была пощекотать нервы и продемонстрировать солидарность с хохлами. Там ещё и Румыния есть - а она претендует поглотить Молдавию, которая с Россией "в контрах" - хотя бы из-за Приднестровья