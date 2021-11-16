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В путинский прицел никто не захотел

В путинский прицел никто не захотел

Американский флот ретировался из Черного моря в полном соответствии со здравым смыслом и с Конвенцией Монтрё По сообщениям российских военных наблюдателей, сегодня утром (с 07.

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Комментарии
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Alex Imen
Цель была пощекотать нервы и продемонстрировать солидарность с хохлами.
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7 час.
Юрий Пенеров
Alex Imen
Цель была пощекотать нервы и продемонстрировать солидарность с хохлами.
Там ещё и Румыния есть - а она претендует поглотить Молдавию, которая с Россией "в контрах" - хотя бы из-за Приднестровья
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7 час.
виталий
я не могу понять какого хрена все выпендриваются перед Россией скорее всего отрабатывают деньги евросоюза  а это всего скорее псарня с разными видами пресмыкающихся в том числе от шавок и кончая бультерерами
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3 час.

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