Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Значит титову не нравится НАРОД РОССИИ!? ТО ЕСТЬ МЫ!? А черножопые ему благо!? И это при президенте, вот так отзывать...Олигархи заступил...
  • Елена Вильчинская
    Я тоже подумала *дедка*, по ней звонит колокол...Мразь нацистская..
  • Надежда
    Хотят на собственной шкуре проверить, что запад-это "цветущий сад", пусть так и будет. Если даже наша оголтелая русоф...Число политэмигра...

Мразь нацистская..

Мразь нацистская..

«Тот, кто называет это разжиганием войны, пусть позвонит в Москву или на московское радио. Не мы разжигатели войны — мы защитники мира» Главная атаманша ФРГ фрау Штрак-Циммерман в милитаристском экстазе — на съезде свободных демократов эмоционально объяснила, почему €100 млрд на бундесвер — необходимая мера для миролюбивых европейцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
Ах ты туды её в качели, так это бабка а я думал дедка. Да уж.., наплодили они там не поймёшь чего. Одним словом нечисть европейская.
Ответить
4 час.
Валентин Щербаков
У этой русофобки Штрак-Циммерман рожа типичной врождённой нацистки с выраженной трансгендерной патологией.....
Ответить
3 час.
Елена Вильчинская
Я тоже подумала *дедка*, по ней звонит колокол...
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх