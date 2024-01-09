Мразь нацистская..

«Тот, кто называет это разжиганием войны, пусть позвонит в Москву или на московское радио. Не мы разжигатели войны — мы защитники мира» Главная атаманша ФРГ фрау Штрак-Циммерман в милитаристском экстазе — на съезде свободных демократов эмоционально объяснила, почему €100 млрд на бундесвер — необходимая мера для миролюбивых европейцев.