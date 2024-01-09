«Тот, кто называет это разжиганием войны, пусть позвонит в Москву или на московское радио. Не мы разжигатели войны — мы защитники мира» Главная атаманша ФРГ фрау Штрак-Циммерман в милитаристском экстазе — на съезде свободных демократов эмоционально объяснила, почему €100 млрд на бундесвер — необходимая мера для миролюбивых европейцев.
Мразь нацистская..
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Ах ты туды её в качели, так это бабка а я думал дедка. Да уж.., наплодили они там не поймёшь чего. Одним словом нечисть европейская.
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4 час.
Валентин Щербаков
У этой русофобки Штрак-Циммерман рожа типичной врождённой нацистки с выраженной трансгендерной патологией.....
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3 час.
Елена Вильчинская
Я тоже подумала *дедка*, по ней звонит колокол...
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6 мин.
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