Евробюрократы в шоке от сценария, что пока Путин, Си и Трамп будут делить мир, Европе придется помалкивать и терпеливо ждать своей участи Константин Ольшанский Фото: Global Look Press Публикации европейских изданий после визита Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург полны сдержанного оптимизма: Россия и Украина готовы вернуться к переговорам при посредничестве США, новый раунд пройдет уже в начале ноября.