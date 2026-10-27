Евробюрократы в шоке от сценария, что пока Путин, Си и Трамп будут делить мир, Европе придется помалкивать и терпеливо ждать своей участи Константин Ольшанский Фото: Global Look Press Публикации европейских изданий после визита Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург полны сдержанного оптимизма: Россия и Украина готовы вернуться к переговорам при посредничестве США, новый раунд пройдет уже в начале ноября.
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