Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном высказал мнение о том, к чему именно западные кураторы будут вести Украину.
Арестович пообещал устранение Зеленского. И приоткрыл планы по миру
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Бывшая краина перед Россией имеет очень большие обязательства с просто астрономическими цифирями , а также их криминальными преступлениями " Зе " перед " Отечеством " , которые не покроет ни одна страна мира . А США может поиметь в качестве компенсации за свою, будем считать бесплатную финансовую и материальную благотворительность только преступное тело самого Зеленского , из которого они сделали достойного их менталитету послушного и продажного наркомана и пидораста . Многие даже утверждают , что он возможно и пол уже успел поменять( так , что ему теперь будет кто-то аккомпанировать кто -то другой ) и с байденом подозрительно очень часто стал встречаться (и всё заметьте кулуарно) , не за просто так конечно , после каждой встречи у него карман отвисает . Из комика сделали некое подобие помеси Иуды с проституткой . Да и судя по всему как он с подозрительной частотой по кругу посещает президентов всех стран , остаётся только догадываться насколько он втянулся в эту роль валютной проститутки .
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6 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какой там Крым и Донбасс ? Мы им не должны ничего , Пусть Зе своим телом рассчитывается . Если мы ещё им хотя бы метр квадратный отдадим , то они на его территории выкопают шахту и под землёй столько земли выберут , продадут конечно её , а в пустотах равных самой украине по площади такую базу отгрохают , что "Мама не горюй " и тоннель к Москве тоже копнут ...
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6 час.
лл
лина любимцева
А Путин пойдет на все эти предложения о вступлении Украины в НАТО?!! ОН ЖЕ ИДЕТ НА ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАПАДА, показывает, какой он охрененно договороспособный (твою!!!), а как потом оказывается - очередной КИНУЛИ и ОСТАВИЛИ В ДУРАКАХ!! Да что это вообще такое творится?!!
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1 час.
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