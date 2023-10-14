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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А Путин пойдет на все  эти  предложения о вступлении Украины в НАТО?!! ОН ЖЕ ИДЕТ НА ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАПАДА,  показыв...Арестович пообеща...
  • Jubar
    Это как двойное дно. Нужно это исключить.Институт двойног...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Какой там Крым и Донбасс ? Мы им не должны ничего , Пусть Зе своим телом рассчитывается . Если мы ещё им хотя бы метр...Арестович пообеща...

Арестович пообещал устранение Зеленского. И приоткрыл планы по миру

Арестович пообещал устранение Зеленского. И приоткрыл планы по миру

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном высказал мнение о том, к чему именно западные кураторы будут вести Украину.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Бывшая краина перед Россией имеет очень большие обязательства  с просто астрономическими цифирями , а также их криминальными преступлениями &quot; Зе &quot; перед   &quot; Отечеством   &quot; , которые не покроет ни одна страна мира . А США может поиметь в качестве компенсации за свою, будем считать  бесплатную финансовую и материальную благотворительность  только преступное тело самого Зеленского , из которого они сделали достойного их менталитету послушного и продажного наркомана и пидораста . Многие даже утверждают , что он возможно и пол уже успел  поменять( так , что ему теперь будет кто-то аккомпанировать кто -то другой )  и с байденом подозрительно очень часто стал встречаться (и всё заметьте кулуарно) , не за просто так конечно , после каждой встречи у него карман отвисает . Из комика сделали некое подобие помеси Иуды с проституткой . Да и судя по всему как он с подозрительной частотой  по кругу посещает президентов всех стран , остаётся только догадываться насколько он втянулся в эту роль валютной проститутки .
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6 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какой там Крым и Донбасс ? Мы им не должны ничего , Пусть Зе своим телом рассчитывается . Если мы ещё им хотя бы метр квадратный отдадим , то они на его территории выкопают шахту и под землёй столько земли выберут , продадут конечно её , а в пустотах равных самой украине по площади такую базу отгрохают , что &quot;Мама не горюй &quot; и тоннель к Москве тоже копнут ...
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6 час.
лл
лина любимцева
А Путин пойдет на все  эти  предложения о вступлении Украины в НАТО?!! ОН ЖЕ ИДЕТ НА ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАПАДА,  показывает, какой он охрененно договороспособный (твою!!!), а как потом оказывается - очередной КИНУЛИ и ОСТАВИЛИ В ДУРАКАХ!! Да что это вообще такое творится?!!
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1 час.

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