Арестович пообещал устранение Зеленского. И приоткрыл планы по миру

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Бывшая краина перед Россией имеет очень большие обязательства с просто астрономическими цифирями , а также их криминальными преступлениями " Зе " перед " Отечеством " , которые не покроет ни одна страна мира . А США может поиметь в качестве компенсации за свою, будем считать бесплатную финансовую и материальную благотворительность только преступное тело самого Зеленского , из которого они сделали достойного их менталитету послушного и продажного наркомана и пидораста . Многие даже утверждают , что он возможно и пол уже успел поменять( так , что ему теперь будет кто-то аккомпанировать кто -то другой ) и с байденом подозрительно очень часто стал встречаться (и всё заметьте кулуарно) , не за просто так конечно , после каждой встречи у него карман отвисает . Из комика сделали некое подобие помеси Иуды с проституткой . Да и судя по всему как он с подозрительной частотой по кругу посещает президентов всех стран , остаётся только догадываться насколько он втянулся в эту роль валютной проститутки .