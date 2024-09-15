Мужчина изнасиловал 65-летнюю пенсионерку в парке в Петербурге

29-летний мужчина изнасиловал 65-летнюю пенсионерку в парке в Красном Селе в Санкт-Петербурге, сообщает источник РЕН ТВ,"Вечером 13 сентября мужчина в парке в Красном Селе изнасиловал 65-летнюю пенсионерку", – сообщил источник.
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