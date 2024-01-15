Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Шоколадная река"

"Шоколадная река"

 Поломка произошла спустя три дня на том же месте. В столице Украины произошел повторный прорыв канализации спустя три дня — весь бульвар Жюля Верна вновь затопило продуктами жизнедеятельности жителей Борщаговки.

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