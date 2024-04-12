Трафик в России после блокировки ряда соцсетей не переориентировался на восток

В стране не произошло разворота потоков интернет-трафика на азиатские онлайн-платформы, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявления операторов связи большой четверки на конференции TransNet по магистральным сетям связи группы компаний ComNews.
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