Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение

Войска Донецкой Народной Республики 18 июля взяли Авдеевку в полукольцо, заявили в ДНР. К исходу дня появилось сообщение об установлении союзными войсками контроля над Северском, но официального подтверждения его освобождения пока не поступало.
Войска Донецкой Народной Республики 18 июля взяли Авдеевку в полукольцо, заявили в ДНР. К исходу дня появилось сообщение об установлении союзными войсками контроля над Северском, но официального подтверждения его освобождения пока не поступало.
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