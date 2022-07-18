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Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение

Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение

Войска Донецкой Народной Республики 18 июля взяли Авдеевку в полукольцо, заявили в ДНР. К исходу дня появилось сообщение об установлении союзными войсками контроля над Северском, но официального подтверждения его освобождения пока не поступало.

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