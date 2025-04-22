Спецоперация Z: хроника главных военных событий 22 апреля

Дроны ГрВ «Восток» поразили M113A2 ВСУ в момент ротации в Богатыре, ТОС-1А «Солнцепёк» накрыла пункт временной дислокации украинских боевиков в Часовом Яре, бойцы 656-го полка эвакуировали мирных жителей из Константинополя в ДНР и другие события спецоперации 22 апреля.