Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей F-35

Министерство обороны США заключило контракт c корпорацией Raytheon Technologies объемом 1,3 миллиарда долларов на ремонт и обслуживание двигателей от истребителей пятого поколения F-35, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии