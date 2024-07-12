Расследование осквернения могилы участника СВО в Петербурге взяли на контроль в СКР

Хулиганы испортили могилу военнослужащего на Смоленском кладбище. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника СВО в Санкт-Петербурге.
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