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ЦАХАЛ: израильские военные ударили по группе водолазов ХАМАС

ЦАХАЛ: израильские военные ударили по группе водолазов ХАМАС

В Израиле заявили, что члены ХАМАС проникли вплавь на территорию Израиля в кибуце Зиким. Ведется плотная перестрелка, ликвидированы семь палестинцевПоявилась информация о том, что израильские военно-морские силы блокировали передвижение водолазов, принадлежащих палестинской организации ХАМАС.

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