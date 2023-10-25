ЦАХАЛ: израильские военные ударили по группе водолазов ХАМАС

В Израиле заявили, что члены ХАМАС проникли вплавь на территорию Израиля в кибуце Зиким. Ведется плотная перестрелка, ликвидированы семь палестинцевПоявилась информация о том, что израильские военно-морские силы блокировали передвижение водолазов, принадлежащих палестинской организации ХАМАС.