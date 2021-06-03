БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитика«Судьба нации в ваших руках: страна у бездонной пропасти» Обращение к армянской интеллигенции по случаю досрочных парламентских выборов в Армении 2021 года.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ПавловЕще одни братушки. В спокойной обстановке - убрать российскую базу, от нее исходит угроза, а как приперло - 300летнюю дружбу вспомнили.ССтранникблин они умные какие ...... и все в своей стране не живут ..... но советуют......Татьяна БушмелеваМудро. Но кто его услышит? Те кто Пашиняна выбрали как раз сторонники разрухи Сороса. И прогнать Пашиняна они хотели за то что он не так рьяно идеи Сороса стал продвигать.Комментировать
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