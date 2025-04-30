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Валентина Матвиенко: Зарплаты молодых учителей зачастую ниже, чем у курьеров

Валентина Матвиенко: Зарплаты молодых учителей зачастую ниже, чем у курьеров

БлокнотРУ В Совете Федерации обсудили зарплаты учителей, отметив, что педагоги в России получают меньше, чем доставщики пиццы.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Ну когда этот ,живущий в другой плоскости бобик кончит пупости вещать??????
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