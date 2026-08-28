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Аргументы и Факты

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Стало известно о «летающем бункере» главы ЦРУ Рэтклиффа для визита в Москву

Стало известно о «летающем бункере» главы ЦРУ Рэтклиффа для визита в Москву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном C-17 Globemaster III ВВС США. Как стало известно, на борту лайнера прибыл мобильный комплекс спецсвязи ROCC с переговорной и автономным штабом.

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