Стало известно о «летающем бункере» главы ЦРУ Рэтклиффа для визита в Москву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном C-17 Globemaster III ВВС США. Как стало известно, на борту лайнера прибыл мобильный комплекс спецсвязи ROCC с переговорной и автономным штабом.
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