Одна из причин экономического проигрыша СССР

Бесплатная рабочая сила — это выгодно. Казалось бы. ООО «Ромашка» платит сотрудникам по 100 тысяч рублей в месяц, а ООО «Мошкара» использует труд крепостных, которые работают за еду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самое тяжёлое мор...
- О результатах выб...
- Волна банкротств ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым