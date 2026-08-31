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Криптовалюта в России с 1 сентября 2026: что меняется для инвесторов, майнеров и бизнеса

Только официальные инвестиции россиян в криптоактивы через российские инструменты составил порядка 3,8 млрд рублей, а первая сделка с биткоином состоялась в далеком 2009 году.

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