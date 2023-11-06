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На утроившего стрельбу чемпиона Европы по боксу завели уголовное дело

На утроившего стрельбу чемпиона Европы по боксу завели уголовное дело

Дело о хулиганстве возбудили в отношении чемпиона Европы по боксу 2013 года Никиты Иванова.Как передаёт телеграм-канал СпоRT, полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении чемпиона Европы по боксу 2013 года Никиты Иванова.

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