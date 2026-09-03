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Норвегия арестовала российское судно по иску «Нафтогаза»

Норвегия арестовала российское судно по иску «Нафтогаза»

Российское судно «Профессор Молчанов», используемое для научных исследований, оказалось под арестом в Норвегии по требованию украинской энергетической компании «Нафтогаз».

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