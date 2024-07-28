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Царьград

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Польского комментатора отстранили от работы за критику открытия Олимпиады

Польского комментатора отстранили от работы за критику открытия Олимпиады

60-летний Пшемыслав Бабьяж с телеканала TVP Sport раскритиковал церемонию в прямом эфире.Польский телеканал TVP Sport отстранил от работы 60-летнего комментатора Пшемыслава Бабьяжа, который в прямом эфире во время открытия Олимпийских игр в Париже критически высказался о происходящем в прямом эфире.

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