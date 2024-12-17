Миляев провел заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник провел первое заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему «О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта», сообщает пресс-служба регионального правительства.