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Миляев провел заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте

Миляев провел заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник провел первое заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему «О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта», сообщает пресс-служба регионального правительства.

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