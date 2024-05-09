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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры не сомневались, что Кейн выиграет трофей в первом сезоне за «Баварию». Мюнхенцы остались без титулов

«Бавария» осталась без трофеев в сезоне-2023/24. Перед началом сезона букмекеры давали коэффициент 1.

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