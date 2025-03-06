За 5 лет ковидом в Санкт-Петербурге переболели 2,1 миллиона человек

Первый случай был зафиксирован 5 марта 2020 года С 5 марта 2020 года, когда в Санкт-Петербурге был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19, по настоящее время в Северной столице зафиксировали 2 134 323 случая заражения коронавирусом.