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Петербургский дневник

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За 5 лет ковидом в Санкт-Петербурге переболели 2,1 миллиона человек

За 5 лет ковидом в Санкт-Петербурге переболели 2,1 миллиона человек

Первый случай был зафиксирован 5 марта 2020 года С 5 марта 2020 года, когда в Санкт-Петербурге был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19, по настоящее время в Северной столице зафиксировали 2 134 323 случая заражения коронавирусом.

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