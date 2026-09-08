Хюррем Султан / Hürrem Sultan турецкий сериал 2003

Название сериала: Хюррем Султан Оригинальное название: Hürrem Sultan / Страна: Турция Жанр: драма;история Год: 2003 Всего серий: 8 Всего сезонов: 1 Качество: SATRip Перевод: BaibaKo Актеры: Гюльбен Эрген;Али Сюрмели;Энгин Алтан;Хатидже Аслан;Хусейн Авни Даньял;Синем Кобал;Асуман Дабак;Эбру Айкач;Халдун Бойсан;Энгин Хепилери Режисеры: Фатих Аксой;Фатманур Севинч Продюсеры: Фарук Аксой;Фатих Аксой Рейтинг КиноПоиска: 6.
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