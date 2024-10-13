Бывшему начальнику генерального штаба Польши Раймунду Анджейчаку, который угрожает нападением «непосредственно на Санкт-Петербург» в случае перехода Российской армией границы с Литвой, следует помнить про судьбу его страны, которая за время своего существования многократно подвергалась разделам со стороны более сильных соседей.
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