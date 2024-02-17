Кабмин заботится о благополучии олигархов: хочет разрешить им вывести сотни миллионов за границу

Кабмин планирует разрешить компаниям олигархов вывести сотни миллионов долларов за границу. Однако данное решение зависит от Национального банка.
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